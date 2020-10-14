Никита Домрачев о событиях в Беларуси: Я хочу, чтобы люди не убегали из страны, боясь за жизнь

Никита Домрачев заявил, что хочет, чтобы в Беларуси люди могли свободно общаться, самостоятельно думать, имели свое мнение и свободу выбора. Фото: соцсети.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в Минске был жестоко задержан и избит брат Дарьи Домрачевой, олимпийской чемпионки. Сама биатлонистка спустя несколько суток прокомментировала избиения брата при задержании, но не всем понравилась ее компромиссная риторика.

Свое мнение на странице в Facebook написал и Никита Домрачев, он рассказал, почему не спешит уезжать из страны и поблагодарил белорусов за поддержку.

Так Никита рассказал, что родился в Минске еще в СССР, затем когда страна развалилась жил с родителями-архитекторами «на севере», куда они уехали на заработки.

- Там я вырос, закалился и вернулся в родной дом, в тот момент уже маленькую красивую страну с перспективой развития. Я пожил в разных местах большой страны, поездил по миру, но мое сердце находится в месте моего рождения, я хочу здесь жить и приносить пользу этой стране и развивать ее, - написал Никита.

По его мнению, белорусским обществом в Беларуси проделано много работы и никто не хочет это разваливать.

- Я хороший специалист, архитектор, но, к сожалению, стал известен не благодаря своему труду, а потому что был избит на улице любимого города, - вспомнил Никита Домрачев недавние события и продолжил. - Многие уже уехали в поисках лучшей жизни, кто-то вынужден работать в другой стране, не видя близких, многие оставили здесь часть или всю свою жизнь и не имеют возможности вернуться, потому что у них другое мнение. Я хочу, чтобы люди не убегали из страны, боясь за жизнь, или на заработки, а жили дома или там, где хотят, развивали и создавали, чтобы наше общество здесь и многочисленные диаспоры по миру были примером для других, чтобы мы гордились страной и нацией.

Еще Никита Домрачев написал, что он счастлив тем, что родился в мирное время, получил качественное образование и живет в эпоху информационного прогресса. Но и заявил, что хочет, что бы честные новости можно было смотреть по обычному ТВ, а по почте можно было получить разные газеты, не пряча «подпольные рассылки». Чтобы люди свободно общались, самостоятельно думали, имели свое мнение и свободу выбора.

- В это сложное время «я узнал, что у меня есть огромная семья» большое спасибо всем за поддержку и за то, что вы такие невероятные! - прокомментировал Домрачев.

Завершил свой пост минский архитектор почти манифестом:

«ЯМы, Никита Домрачев, граждане своей страны, профессионалы своего дела, архитекторы, инженеры, строители, студенты, спортсмены, врачи, деятели культуры, труженики села, пенсионеры, школьники, преподаватели и другие специалисты - все хотим здесь жить, трудиться достойно зарабатывая и приносить пользу Родине.

Мы хотим справедливости, гарантий безопасности и уважения к себе.

Мы хотим жить в цивилизованном мире.

Мы хотим жить в Новой Беларуси 21 века».

Пользователи соцсети дружественно встретили заявление брата Домрачевой, десятки людей поблагодарили его за мнение под постом, сотни - поставили «лайк».

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