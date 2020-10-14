«Мужчину повалили и потащили люди в штатском, я посчитал своим долгом его защитить»: Признание задержанного в Гродно

Мужчина распылил газ в лицо людей в штатском, который скрутили протестующего. Фотоиллюстрация. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что в областном центре задержан мужчина, распыливший газ в глаза правоохранителю, сообщила пресс-служба МВД в Telegram-канале. Инцидент произошел в Гродно еще 25 августа.

- В момент разгона толпы один из участников несанкционированной акции распылил газ из баллончика в лицо правоохранителя, в результате чего тот получил химический ожог глаз, - пояснили в пресс-службе.

Поиски скрывшегося мужчины продолжались до октября. В итоге выяснилось, что на правоохранителя в гражданской форме напал 29-летний гродненец. Мужчина признался, что целенаправленно пришел на протестную акцию. А баллончик распылил, чтобы помешать задержанию другого участника протеста.

- Начались задержания. Передо мной повалили мужчину и потащили сотрудники в штатской форме одежды. Я посчитал своим долгом его защитить и распылил перцовый баллон, достав его из рюкзака в сторону сотрудников. Дальше подбежали другие люди, и я посчитал нужным уйти. Все это время скрывался: у друзей, дома, в машине, - говорит молодой человек на видео допроса, опубликованным МВД.

Сейчас гродненец заключен под стражу, в отношении его возбуждено уголовное дело «за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел».

Во время обыске в квартире мужчины были найдены емкости с легковоспламеняющейся жидкостью и пневматика, уточнили в МВД.

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