Видеофакт. Митрополит Вениамин выступил против исполнения гимна «Магутны Божа»

Митрополит Вениамин считает, что «Магутны Божа» не стоит исполнять во время богослужений. Фото: "Гомельские ведомости".

В среду, 14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы митрополит Вениамин провел молитву в Свято-Покровском кафедральном соборе Гродно.

Выступая перед верующими и священнослужителями глава Белорусской православной церкви, митрополит высказался против исполнения гимна «Магутны Божа». Видео с речью митрополита Вениамина опубликовано на YouTube-канале собора

Этот гимн митрополит назвал песнопением светского характера и вспомнил, что и ранее, говоря со священниками он заявлял, что исполнять его не надо.

- Поскольку уже вспомнилось это песнопение (Прим.: «Магутны Божа») по запричастному стиху, хочется сказать, что и раньше в беседе со священнослужителями я обращал внимание, что не нужно исполнять песнопение светского характера, которое разделяет наше общество, - пояснил митрополит.

Разделение Глава БПЦ объяснил тем, что в гимне, хотя прослеживается духовная окраска, его исполнение кого-то радует, а кого-то погружает в скорбь.

- У нас достаточно других песнопений, которые не разделяют, а объединяют наше общество, наши приходы, - заметил митрополит.

При этом патриарший экзарх пояснил, что закреплять это некими указами или распоряжениями не нужно. А далее, обращаясь к архиепискому Гродненскому и Волковысскому Артемию, перешел в выступлении к ситуации в Беларуси:

- У вас как у старейшего архиерея Белорусской православной церкви достаточно опыта, мудрости, и Господь да поможет, чтобы мы сплотились, объединились и вернулись к тихой, мирной Беларуси, вместе с тем живущей по евангельским началам, - завершил глава православной церкви.

КРАТКО: Гимн «Магутны Божа» или «Малітва» исполняется на стихи белорусской поэтессы-эмигрантки Натальи Арсеньевой. Написано оно было в 1943 году, а в 1947 году его на музыку положил композитор Николай Ровенский. Долгое время стихотворение считалось своего рода духовным гимном белорусских эмигрантов. Сейчас «Магутны Божа» часто исполняется сторонниками перемен на протестных акциях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко встретился с новым митрополитом Беларуси Вениамином.

Президент страны впервые встретился с новым главой Белорусской православной церкви (подробности).

Митрополит Вениамин о ситуации в Беларуси: Часто призывают дать оценку, но важно искать, как сделать лучше.

Патриарший экзарх всея Беларуси высказался о духовном просвещении, мнении церкви и пандемии (подробности).

Минчане продолжают песенно-протестный флешмоб: 28 августа «Пагоню» и «Магутны Божа» пели на Комаровке.

В белорусской столице протестующие поют песни: то в одном, то в другом месте (фото; видео).

Ватикан о перспективах возвращения архиепископа Кондрусевича в Беларусь: Условия, которые власти хотят навязать, могут быть неприемлемыми.

Глава белорусских католиков более месяца не может вернуться в республику (подробности).