Посол Украины прокомментировал причину ноты МИД Беларуси: В чем же тут «недружественность». Это скорее акт помощи

Игорь Кизим заявил, что указ Зеленского аналогичен указу Лукашенко, когда тот в 2014 году принимал беженцев из Украины и обеспечивал их работой и жильем. Фото: соцсети.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что белорусский МИД вызвал украинского посла и вручил ему ноту из-за указа Зеленского о привлечении в страну специалистов из Беларуси. Позже посол Украины в Беларуси Игорь Кизим на своей странице в Facebook прокомментировал, о чем шла речь «на ковре».

Так Кизим заявил, что встреча носила хотя и эмоциональный, но конструктивный характер, и касалась не только вопроса вручения ноты. Однако говоря о ноте, по его словам, из-за якобы недружественного и открыто дискриминационного шага со стороны Украины, украинский дипломат пояснил, что это вызвало у него недоумение.

- Что касается именно этого вопроса (Прим.: упрощения пребывания и трудоустройства белорусских специалистов в Украине), то у меня лично такая постановка вопроса вызвала определенное недопонимание. А перечисленные в ноте ссылки о якобы нарушениях Украиной отдельных базовых двусторонних межгосударственных и межправительственных соглашений трудно поддаются логике, - удивился представитель украинской дипломатии.

Далее Игорь Кизим заметил, что указ президентом Зеленским был принят после обращений белорусских специалистов. Так как они высказали желание работать в Украине и просили создать для этого более приемлемые условия пребывания.

- Очевидно, что если такая просьба была высказана, значит, их что-то не устраивает у себя дома, в Беларуси. Они захотели уехать в другую страну и очевидно, что в силу многих обстоятельств, Украина для них очень привлекательный выбор (понятный язык, родственные связи, общее образование и так далее). И Украина готова таких людей принять. Так в чем же тут «не дружественность»? Как мне кажется, это скорее акт помощи тем людям, которым сейчас нелегко в Беларуси (хотя бы временно), - прокомментировал посол.

Здесь же он вспомнил, по его мнению, аналогичный указ Александра Лукашенко, принятый в 2014-ом году, касающихся помощи украинцам, которые из-за событий на Донбассе были вынуждены бежать из страны, в том числе в Беларусь.

- И сейчас речь не о численности украинцев , которых принял братский белорусский народ (спасибо ему за каждого), а о готовности в трудный период оказать помощь тем, кто в ней нуждается. А бизнес, какой бы сферы он не касался, будет оставаться и работать там, где созданы условия для его развития, честной конкуренции и получения прибыли. И исключений, как мне кажется, тут нет, - заключил Игорь Кизим.

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