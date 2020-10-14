Глава федерации хоккея Беларуси: Мы продолжаем подготовку к чемпионату мира с нашими латвийскими партнерами

Проведение чемпионата по хоккею 2021-го года запланировано на две столицы. И пока в IIHF иного не озвучивают: Минск и Ригу. Фото: pixabay.com.

О том, что в среду, 14 октября, прошла видеоконференция, на которой Дмитрий Басков, председатель федерации хоккея Беларуси, и Рене Фазель, глава Международной федерации хоккея, обсуждали подготовку к предстоящему чемпионату 2021-года, сообщило БелТА.

Общаясь, главы национальной и международной федераций обсуждали не только планы на чемпионат, который с 21 мая по 6 июня следующего года, должен пройти на аренах в Минске и Риге. Но еще обсудили другие турниры под эгидой IIHF, которые запланированы еще на этот спортсезон.

- Общение было довольно конструктивным. Фазель подчеркнул стремление Международной федерации хоккея провести чемпионат мира в Минске и Риге, - заявил Басков.

В связи с чемпионатом еще обсуждались возможные «антиковидные» меры для участников и гостей чемпионата. А глава Белорусской федерации пригласил Рене Фазеля в Беларусь - оценить обстановку и готовность к турниру.

- В любом случае мы готовы к любому сценарию проведения чемпионата мира и продолжаем подготовку к нему вместе с нашими латвийскими партнерами, - резюмировал Басков.

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