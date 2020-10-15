Дмитрий Шепелев о задержании директора цветочного магазина в Минске: Никогда зверство ОМОНа Беларуси не касалось меня так лично

Дмитрий Шепелев написал о событиях в Минске. Фото: vm.ru.

Ранее «Комсомолка» писала о Максиме Хорошине, которого вместе с супругой жестко задержали и избили в Минске 13 октября. После задержания, когда в здании милиции у избитого предпринимателя начались астматические судороги, ему вызвали скорую. До сих пор Максим находится в больнице.

Ситуацию прокомментировал Дмитрий Шепелев. Оказалось, что пострадавший директор цветочного магазина - его друг еще со студенческого периода. Об этом известный телеведущий написал в своем Инстаграме под фото Максима из больничной палаты.

- Это мой друг Максим. Мы знакомы со студенческих лет. Вчера утром в Минске на него напали неизвестные в масках, вытащили из машины, избили, натянули на голову балаклаву и увезли в изолятор, где избивали еще два часа, пытали, выбивая признательные показания. Видео, на котором Максима выводят из изолятора и вместо тюрьмы везут в реанимацию, облетело соцсети. Друзья саркастично шутят, что за этот выход ему, возможно, даже присудят "Пальмовую ветвь", - пошутил Шепелев.

По словам Дмитрия, это видео и история жесткого задержания за несколько часов превратили владельца небольшого цветочного бизнеса в один из символов сопротивления.

- Я пишу это, потому что не могу молчать, потому что никогда зверство ОМОНа Беларуси не касалось меня так близко и так лично. Режим Лукашенко преступный. Так не должно, так не может продолжаться, - заключил Шепелев.

Дмитрий Шепелев рассказал, как белорусы - его друзья и их семьи, живут после выборов. Фото: Instagram @dmitryshepelev.

Далее в публикации он перечислил требования борцов за новую Беларусь - «требование большинства»: сложение полномочий президента, перевыборы, мирная передача власти.

- Два месяца мои друзья, их жены и дети живут и оглядываются по сторонам, не за ними ли пришли неброско одетые в штатское сотрудники. Прячутся по дворам, спасаясь от преследования. Укрываются от светошумовых гранат. Вызволяют товарищей из тюрем. Они платят эту цену за новую жизнь в новой стране, в Беларуси, которую они заслуживают, свободную от страха и диктатуры. И они должны победить. Я хочу вас поддержать. Я очень горжусь вами. Жыве Беларусь! - написал в конце сообщения Дмитрий Шепелев.

Закончил ведущий пост небольшим P.S. о том, что Максиму уже лучше и он ведет смешной сторис-репортаж из больницы.

Под постом большинство комментаторов с благодарностью отреагировали на пост с поддержкой белорусов, подчеркнули, что давно ждали его официального заявления. Некоторые даже сравнили эту публикацию с недавней реакций Домрачевой на задержание брата: «Вот такой должен быть пост поддержки про друга, про брата или сестру, а не нивелированный политкорректный текст!» Но не обошлось и без хейтеров, которые зачастую под такого рода заявлениями медийных персон пишут о том, что «Народ Беларуси сделал свой выбор».

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