В Минске 30-летний мотоциклист, уходя от преследования ГАИ, попал в ДТП

Мотоциклист не справился с управлением и опрокинулся на проспекте Партизанском. Фото: МВД.

О ДТП с опрокидыванием мотоцикла пресс-служба ГАИ ГУВД Мингорисполкома написала в официальном телеграм-канале.

Инцидент произошел поздно вечером 13 октября в Минске. Как сообщают правоохранители, около 23.20 сотрудники ГАИ попытались остановить мотоциклиста на пересечении Партизанского проспекта с улицей Ангарской. Мотоциклист требования не выполнил и продолжил движение, началась погоня.

- Во время преследования в какой-то момент мотоциклист совершил разворот и направился в сторону МКАД от улицы Варвашени. На пересечении Партизанского проспекта с Молодежной улицей водитель байка не справился с управлением и допустил опрокидывание, - заявили в пресс-службе.

После ДТП 30-летний мотоциклист был госпитализирован. По факту аварии проводится проверка.

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