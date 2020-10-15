Минздрав Беларуси обновил информацию горячих линий по вопросам COVID-19

Минздрав обновил информацию "горячих номеров" по коронавирусу. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

О том, что Минздрав Беларуси на 15 октября актуализировал информацию по работе горячих линий для вопросов профилактики коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства. Обновленную информацию опубликовали на сайте Минздрава.

«Горячий номер» по вопросам коронавируса работает в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья - (8 029) 156-85-65. Еще такие линии созданы во всех областных центрах и Центре гигиены и эпидемиологии Минска. Всю актуальную обновленную информацию можно посмотреть здесь.

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