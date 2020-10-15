Задержанной баскетболистке Левченко дали еще трое суток ареста

Баскетболистку Елену Левченко, после того как она отсидела 15 суток, задержали еще на 72 часа. Фото: Instagram @yelenaleu.

«Комсомолка» писала 30 сентября, что белорусская баскетболистка Елена Левченко была задержана за участие в протестных маршах и наказана 15 сутками заключения. Спортсменка уже должна была выйти на свободу, но этого не произошло.

Как сообщили родители известной баскетболистки, Елена Левченко не вышла на свободу после отбывания 15 суток заключения из-за того, что ее арест был продлен еще на 72 часа. Родственникам пояснили, что трое суток спортсменке дали «по другому эпизоду».

Напомним, Елена Левченко является одной из лучших баскетболисток в истории белорусского спорта. Левченко выступает за сборную страны с 2001 года, дважды играла в составе нацкоманды на Олимпийских играх. В 2010 году она сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.

После президентских выборов Елена Левченко поддержала движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах.

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