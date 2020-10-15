Белорусы без интернета смогут сообщить близким, если их задержали - появилось специальное приложение Nedze

Программисты разработали для белорусов приложение, позволяющее сообщить о себе при задержании без интернета. Фотоколлаж. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что на Google Play появилось приложение, позволяющее пользователю оперативно сообщить близким информацию о своем местонахождении в случае задержания, сообщает dev.by.

Приложение Nedze может стать настоящей палочкой-выручалочкой на случай отсутствия интернета - разработчики говорят, что приложение работает без сети. А еще может «подпольно» фотографировать и записывать аудио, выгружая все в облако.

В сети уже окрестили Nedze приложением для протестующих белорусов. Но считается, что сервис незаменим в случае любой угрозы безопасности. После запуска Nedze у близких появляется возможность в режиме онлайн отслеживать местоположение человека и то, что с ним происходит.

- Первый запуск программы производится при работающем интернете, тогда же происходит анонимная авторизация на облаке. Затем программа функционирует и сохраняет данные уже в режиме офлайн, выгружая их в фоне, когда есть интернет. Записи потом сохраняются в течение 30 дней, а после стираются, - пояснили разработчики.

Что делает Nedze? Отправляет геолокации, пишет аудио происходящего с пользователем, может сделать фото в фоне со всех камер телефона при разблокировке или включении телефона.

Пользователи, которые уже опробовали приложение, соглашаются, что Nedze может быть полезно, и предлагают разработчикам внести в программу некоторые корректировки - например, незаметное включение записи с телефона. Разработчики обещают, что будут учитывать пожелания и советы, совершенствуя программу.

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