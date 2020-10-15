Фотофакт. В Минске Citroen, обгоняя автобус, врезался в припаркованный МАЗ

Водитель легковушки попал в ДТП, обгоняя автобус по крайней правой полосе. Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Серьезное ДТП произошло в белорусской столице утром 15 октября. Подробности пресс-служба ГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщила в официальном Telegram.

Авария случилась на улице Тимирязева примерно в 07.10 утра. Водитель «Ситроена» обгоняя автобус, перестроился в правую полосу, но там «воткнулся» в припаркованный МАЗ.

- Предварительно, 52-летний водитель иномарки направляясь по Тимирязева от Нарочанской к улице Радужной, обгонял автобус по правой полосе и допустил столкновение с грузовиком. В ДТП никто не пострадал, - прокомментировали в пресс-службе.

В ДТП с грузовиком, к счастью, никто не пострадал. Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В ГАИ уточнили, что при наличии трех и более полос движения в одном направлении, запрещено перестраиваться на крайнюю правую полосу для опережения транспортных средств в соседней полосе.

По факту ДТП проводится проверка.

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