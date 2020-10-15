Еще один шахтер «Беларуськалия» приковал себя в шахте. Фото: t.me/stachkom

Еще один шахтер предприятия «Беларуськалий» - Александр Курбан - 15 октября отказался подниматься на поверхность, приковав себя цепью в руднике. Это произошло в месте посадки работников в клеть у ствола № 2 на горизонте 440 метров. Мастер-взрывник Александр Курбан после ночной смены отказался выезжать на поверхность в знак протеста против действий администрации предприятия и руководства страны, говорится в его письме. Около 9 утра стало известно, что к стволу приехала скорая помощь, затем шахтера принудительно подняли на поверхность, сообщает ТГ-канал «Стачком ОАО «Беларуськалий».

Там же опубликовали открытое письмо Курбана к коллегам и гендиректору Ивану Головатому. Шахтер отмечает, что сложившаяся политическая ситуация в Беларуси нанесла серьезный психологический и моральный удар по коллективу. Мастер-взрывник пишет о том, что «руководство объединения никак не способствует укреплению морального духа в коллективе, а наоборот, во главе с генеральным директором применяют санкции и запугивание к тем, кто не согласен с фальсифицированными результатами выборов и жестким подавлением мирных протестов».

Шахтер требует прекратить давление на рабочих и независимый профсоюз, отменить решение по увольнению находящихся в стачке работников, назначить новые выборы президенты, выпустить незаконно арестованных, прекратить избиения мирных граждан. Кроме того, он предъявляет требования к руководству предприятия: поднять зарплату, обеспечить работников исправным и пригодным инструментом.

- Профессия шахтера перестала звучать горно и потеряла свой престиж, - пишет Курбан. - Пытаясь выполнить завышенные планы на неисправном оборудовании, нам приходится рисковать жизнью и здоровьем ради достатка семьи.

Напомним, что третий подобный случай протеста на «Беларуськалии». 10 сентября отказался подниматься на поверхность Юрий Корзун, приковав себя наручниками, а 21 сентября - Олег Кудёлка.