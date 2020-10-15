В Беларуси до конца года продлили госрегулирование цен социально значимых товаров: в списке 18 продуктов

В Беларуси МАРТ продолжит регулировать цены на основные продукты. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

О том, что регулирование цен социально значимых товаров в Беларуси продлили до конца 2020 года, сообщила БелТА со ссылкой на постановление МАРТ, опубликованное на сайте Национального правового интернет-портала.

Уточняется, что в перечне контролируемых товаров 18 продуктовых позиций: сливочное и подсолнечное масло, пшеничная мука и некоторые крупы, хлеб, мясо и рыба (свежие карповые и свежемороженая), молоко и сыр, яйца, детское питание, черный чай и соль.

Поясняется, что, если фактическая рентабельность была ниже 10%, то ее установят на уровне 10%. Рентабельность свежих овощей (кроме откалиброванных, расфасованных и мытых), а также яблок будет определяться, учитывая фактическую рентабельность реализованной в 2019 году продукции. На свежие огурцы рентабельность ограничили прошлогодним уровнем (сезона периода вегетации). Для импортеров предельная рентабельность - 10%.

- Предельные максимальные оптовые надбавки и торговые надбавки составят от 15 до 30% в зависимости от наименования товаров. Цены на социально значимые товары, сформированные до вступления в силу постановления (до 15 октября 2020 года. - Ред.), должны быть приведены юрлицами и индивидуальными предпринимателями в соответствие с требованиями постановления, - говорится в документе.

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