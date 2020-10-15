Дмитрия Кохно снова судили, ему назначили штраф за неповиновение в 25 базовых

Дмитрия Кохно вновь осудили за протестные акции. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Журналист и телеведущий Дмитрий Кохно рассказал «Комсомолке» подробности очередного суда над ним.

Процесс над белорусским телеведущим прошел в четверг, 15 октября, в суде Заводского района Минска. В этот раз в отношении Дмитрия Кохно велось дело о неповиновении по статье 23.4 КоАП Беларуси.

- Неповиновение. Якобы хватался за кресло машины правоохранителей, упирался ногами, категорически не хотел выходить из машины, - рассказал Дмитрий «Комсомолке».

В своем Инстаграме Дмитрий Кохно опубликовал фото из суда и поблагодарил подписчиков за поддержку. Фото: Instagram @kohnoby.

Зачитывая протокол, судья Екатерина Мурашко сообщила, что этот инцидент с неповиновением произошел вечером 11 сентября. Напомним, в это время Дмитрий Кохно должен был находиться в ЦИП на Окрестина, так как первый суд над ним проходил 3 сентября, а на свободу он вышел 14 сентября.

Судья признала Дмитрия Кохно виновным и присудила к штрафу в 25 базовых величин (675 рублей).

И такому решению Дмитрий, кажется, рад. В своем Инстаграме он опубликовал улыбающееся фото с «группой поддержки», которое подписал: «Свободен! 25 базовых. Спасибо за поддержку!»

Подписчики поздравили Дмитрия, что это всего лишь штраф, хотя параллельно и удивлялись: «Вот это времена… Радуемся, что штраф 250 долларов и не тюрьма».

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