Лукашенко о поствыборной ситуации: Западные партнеры слишком активизировались - в Минске никак не можем подумать, как жить дальше

Лукашенко заявил, что был вынужден поднять половину армию у западных границ - для демонстрации силы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В четверг, 15 октября, Александр Лукашенко принял для обсуждения поствыборной ситуации и доклада по военным программам генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, пишет БелТА.

Общаясь, Лукашенко подчеркнул, что в целом весь мир переживает сейчас непростой период. Но что-то прогнозировалось и до выборов в Беларуси.

- Многие говорят, что президент получал информацию, анализировал, знал об этом. Нет, не было никакой информации, что будет после этих выборов у нас и в мире вообще. Но мой прогноз оказался на 100 процентов точным - и по пандемии, и по складывающейся сегодня ситуации, - поделился Лукашенко.

Далее президент Беларуси заметил, что в целом ему было несложно спрогнозировать нынешнюю ситуацию. Здесь он возложил ответственность на западные силы.

- К сожалению, наши западные (как принято говорить) партнеры, уж слишком активизировавшись, переборщили в отношении Беларуси. Тихая, спокойная страна, а в Минске мы никак не можем голову взять в руки и подумать, как жить дальше. Но, я думаю, мы с этим обязательно справимся. В этом нет никаких сомнений, - убежденно заметил Лукашенко.

Тем не менее, далее общаясь с Засем, Лукашенко констатировал, что внутренняя ситуация в Беларуси все еще остается сложной и что она «не просто осложнена». Прим этом главная причина непрекращающегося недовольства, по мнению Лукашенко, «внешняя».

На совещании с Засем Лукашенко рассказал, что внутренняя ситуация в Беларуси все еще остается сложной. Фото: БелТА.

- Не было бы внешнего давления и влияния, никогда бы этого в Беларуси не было. Хотя мы уже переживали всякое. У нас после очередных выборов всегда: то машины жгли, то с заточками бегали, то Дом правительства штурмовали. Но тогда влияние извне было минимальным, а сейчас они закусили удила прилично. Но справимся. Белорусы - люди умные, разберутся в этом плане, - констатировал Лукашенко.

Резюмируя, президент пояснил Засю, что был вынужден поднять пол-армии, чтобы демонстрировать силу.

- Мы были вынуждены демонстрировать силу. Мы посмотрели западный наш регион, присмотрелись, пристрелялись, по-военному говоря. Наверное, это все-таки образумило там, за пределами страны, что мы имеем хороший кулак и можем очень серьезно ответить, - предположил Лукашенко.

Еще на встрече обсуждалась тема переноса военных учений, ранее запланированных на 2020 год. Из семи запланированных военных программ проведены только учения «Эшелон» в России и «Нерушимое братство» в Беларуси. А, например, пять военных мероприятий - «Взаимодействие» и «Поиск» в Армении, «Рубеж» в Кыргызстане, «Кобальт» в Таджикистане и учение спасателей в России - перенесены на 2021 год.

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