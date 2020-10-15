Осень наступает: в выходные 17 - 18 октября похолодание, местами - снег

17-18 октября похолодание, местами - снег Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

С пятницы, 16 октября, в Беларуси начнется серьезное похолодание. Похоже, стартует сезон депрессивных, серых, пасмурных дней. Ночью в пятницу во многих районах, а днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В некоторых районах ночная температура воздуха опустится до нуля, максимальная температура ночью - плюс 6 градусов. Днем 11 - 12 тепла, прогнозирует Белгидромет.

А уже в субботу возможны первые ночные заморозки - до минус 2 градусов. Днем всего плюс 3 - 10. Дожди обещают по большей части территории Брестской, Гомельской и Могилевской областей, местами возможен снег.

В воскресенье, 18 октября, неустойчивая арктическая воздушная масса продолжит властвовать над погодой. Ночью местами, а днем на большей части территории страны прогнозируют дождь и мокрый снег. Ночная температура воздуха опустится до -3...+4 градусов, днем по стране будет всего 2 - 9 градусов тепла.

Следующая неделя начнется с такой же погоды.