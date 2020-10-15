Молодой медведь попался в фотоловушку, когда разорял пасеку около границ Березинского заповедника

Молодой медведь повадился за медом на экологически чистую пасеку. Фото: Березинский заповедник.

Несколько ульев уничтожил медведь на пасеке под деревней Березино. Это у самой границы Березинского заповедника. Мед здесь экологически чистый. Видимо, медведь это тоже оценил - на пасеку он наведывается регулярно. В последний свой визит, 4 октября, разрушил четыре пчелиных домика, сообщили в заповеднике.

Подвиги медведя зафиксировала фотоловушка. Косолапому за это ничего не будет - он краснокнижный, отстреливать медведя можно только после специальных согласований с Минприроды. Так что и за более серьезные «проступки» медведи, как правило, отделываются легким испугом.

«Комсомолка» в прошлом году рассказывала о том, как косолапые разоряют пасеки в Городокском районе. «Медведи ходят стадами, как коровы», - возмущались пострадавшие пасечники.

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