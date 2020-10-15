4 мотоцикла и пенсионерка. В Гомеле в результате ДТП один человек погиб, а трое получили травмы

По итогам случившегося пешеход погибла. Водителя «Suzuki» с травмами госпитализировали в больницу., 19-летнюю девушку-пассажира, ехавшую с ним после осмотрели, оказали необходимую медпомощь и отпустили домой. Фото: gomel.mvd.gov.by

14 октября вечером в Гомеле на проспекте Речицком водитель управлял мотоциклом Suzuki, находился на крайней правой полосе, в колонне мотоциклистов. По пути 28-летний мотоциклист наехал на 68-летнюю женщину-пешехода, которая не была обозначена световозвращающими элементами. Она переходила через дорогу в запрещенном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода, который обозначен дорожными знаками и разметкой, сообщили в МВД.

Сзади ехал 37-летний водитель мотоцикла Yamaha. Чтобы не проехать по своему товарищу, он заваливает мотоцикл на бок, скользит по дороге. За ними ехал 29-летний водитель мотоцикла Honda. Увидев все произошедшее, он резко затормозил. Из-за этого ехавший сзади мотоцикл Kawasaki, которым управлял 31-летний водитель, в него врезался.

В итоге пешеход погибла. Водителя Suzuki с травмами госпитализировали в больницу, 19-летнюю девушку-пассажира, ехавшую с ним, после осмотрели, оказали необходимую медпомощь и отпустили домой. Телесные повреждения также получил водитель Kawasaki, которого также после оказания медпомощи отпустили домой.

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ДТП произошло на улице Тимирязева, ГАИ проводит проверку (подробности).