Ушла из дома и не вернулась. В Ганцевичах ищут 13-летнюю школьницу

На вид школьнице 13-14 лет, худощавого телосложения. Глаза – голубые, рост - около 130 см. Фото: brest.mvd.gov.by

УВД Брестского облисполкома сообщает, что в Ганцевичах милиция разыскивает 13-летнюю Надежду Хилютич.

13 октября вечером она ушла из дома. В настоящее время ее местонахождение неизвестно.

На вид школьнице 13 - 14 лет, худощавого телосложения. Глаза - голубые, рост - около 130 см. Светло-русые волосы, стрижка каре. На ней была осенняя красная куртка и серая вязаная кофта. На ногах были белые кроссовки с черно-розовыми вставками. С собой у нее был черный рюкзак.

Тем, кому известна какая-либо информация о местонахождении девочки, просьба сообщить в Ганцевичский РОВД по телефону +375 (33) 664-61-46 или 102.

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