Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на середину осени 2020 года: более 600 новых случаев COVID-19 и 5 смертей за сутки

Всего в Беларуси на День матери коронавирусной инфекцией переболели 78 583 пациента Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В телеграм-канале Минздрава разместили статистику по коронавирусу в Беларуси. Прирост за сутки - 613 новых случаев.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 85 734 человека.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 365 человек.

Всего в Беларуси на День матери коронавирусной инфекцией переболели 78 583 пациента.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 5 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 916 пациентов, - рассказали в Минздраве.

И добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 2 144 544.

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