В Бресте неизвестные сообщили о минировании РОВД

Здание Московского РОВД проверили саперы - угроз не обнаружено. Фото: УВД Бреста

С анонимного сообщения о минировании здания началось утро в РОВД Московского района Бреста. Около 8:47 утра в МЧС поступил звонок о том, что в здании райотдела милиции заложена взрывчатка.

На место выбыли все экстренные службы. Четырехэтажное здание РОВД обследовала саперно-пиротехническая служба. Никаких взрывных устройств в отделении не было обнаружено.

Сейчас милиция вычисляет, кто сделал ложный вызов и сообщил о минировании, уточняют в УВД Брестского облисполкома.

В милиции напоминают, что заведомо ложное сообщение об опасности - это уголовное преступление, за которое предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы. Вдобавок к этому на виновного возлагаются обязательства по возмещению затрат на реагирование на ложный вызов.