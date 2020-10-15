«У меня появились вши, изъяли матрас». Баскетболистка Левченко - об ужасных условиях в изоляторе

Левченко рассказала об ужасных условиях в изоляторе Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Во время нового суда над знаменитой белорусской баскетболисткой Еленой Левченко стало известно об условиях, в которых она отбывала предыдущий арест в 15 суток. Напомним, спортсменку не выпустили из изолятора на Окрестина в Минске в положенное время и вновь стали судить за участие в несанкционированной акции по другому протоколу - решение огласят в 14.30.

- Хочу поставить вас в известность об условиях своего содержания. Они ставят под угрозу состояние моего здоровья, - заявила Левченко в суде, который проходит дистанционно по видеосвязи.

Баскетболистка рассказала, что последние две недели ей приходится спать на холодных металлических балках из-за того, что у нее изъяли матрас и постельное белье.

- Две недели не было горячей воды. На протяжении всего этого времени не водили нас в душ, - цитирует спортсменку onliner.by. - Также две недели отключили слив в туалете - это рассадник бактерий и микробов.

По словам Левченко, у нее обострились старые заболевания - позвоночные грыжи.

- Однажды не водили гулять пять дней. Появились вши, - продолжила баскетболистка.

По ее словам, все это подрывает ее здоровье и представляет ему угрозу.