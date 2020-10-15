«Дикость». В Гомеле судили трех женщин, мать несовершеннолетнего ребенка продержали в изоляторе трое суток

В Гомеле за протесты судили троих женщин Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Гомеле 15 октября прошли очередные суды по административным делам. На этот раз судили трех женщин. Одна из них - вдова и мать несовершеннолетнего ребенка. Тем не менее женщину задержали и посадили в изолятор. При этом судили не сразу, а продержали в заключении максимально возможный до суда срок - трое суток. В итоге гомельчанку оштрафовали на 270 рублей.

- Это просто дикость, - прокомментировали волонтеры, которые дежурят в судах. Им приходится это делать, поскольку иначе о времени проведения процесса узнать почти невозможно.

Также трое суток ждала суда в изоляторе художница Мария Тульженкова, которую видели на акциях протестов с плакатом «Саше больше не наливать». Волонтеры и журналисты чудом смогли успеть на заседание - в то время, когда в РОВД отвечали, что девушка находится в милиции, над ней уже начинался суд. Итог - 15 суток ареста. Ранее квартиру художницы обыскали, заявляли о возможной уголовной статье.

Еще одну гомельчанку, Светлану Рязанову, вызывали в милицию под предлогом, что на женщину поступила анонимка: якобы она занимается проституцией. Светлана пришла в РОВД, но там выяснилось, что на нее составляют протокол за участие в несанкционированной акции. Женщину отправили в изолятор, затем осудили - оштрафовали на 540 рублей.