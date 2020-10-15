«Ковид наступает, а с масками проблемы». Гомельчане жалуются на ассортимент в аптеках

Гомельчане жалуются на ассортимент масок в аптеках Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Группа гомельчан обратилась в «КП» и рассказала, что в местных аптеках - плохой выбор масок.

- Ковид снова наступает и очень быстро распространяется, а с самыми важными средствами защиты - масками - снова проблемы. Совсем маленький ассортимент, с хорошими масками беда.

Мы проверили электронные каталоги аптек - действительно, во многих из них есть в наличии только «санитарно-гигиенические» либо «лицевые защитные» маски. Многие врачи говорят о том, что такого типа маски плохо предохраняют от вирусов и инфекций, некоторые виды масок вообще практически бесполезны. Лучшую защиту дают медицинские одноразовые маски, но таких, по данным на 15 октября, нет во многих аптеках города.

Респираторов, которые наиболее надежно защищают от коронавируса и других инфекций, почти не найти - они есть в ассортименте только в считаных аптеках Гомеля.