Пиневич: Пандемия коронавируса закончится к лету 2021 года

Пиневич уверен, что парализовать сейчас все сферы жизни, в том числе процесс обучения, будет глубочайшей ошибкой Фото: Павел МАРТИНЧИК

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич во время встречи со студентами Белорусского государственного медицинского университета заявил, что коронавирус перестанет быть пандемическим к лету 2021 года, пишет БелТА.

Он отметил, что летом заболеваемость коронавирусом снизилась, а сейчас идет вторая волна. «Штамм будет пандемическим полтора года. Мы о нем забудем как о пандемическом только к лету следующего года», - подчеркнул и. о. министра.

Как он считает, у вируса вирулентность значительно ниже. Но все же в группу риска по-прежнему входят люди пожилого возраста. Также он обратил внимание на тот факт, что в общем аудитория заболевших стала моложе.

На данный момент уровень заболеваемости примерно в два раза ниже того, который был весной 2020 года. В том числе и количество госпитализированных. Сейчас вновь проводится перепрофилирование коечного фонда на прием пациентов, заразившихся COVID-19. «Мы ожидаем, что ситуация будет сложной. Но полагаем, что те стандарты лечения, которые были выработаны еще весной, позволят пройти эту ситуацию. Сейчас в Беларусь поступили низкомолекулярные гепарины и препарат "Ремдесивир", использующиеся для лечения пациентов с коронавирусом», - сказал Пиневич.

Также он отмечает отличие реакции человеческого организма на COVID-19 и сезонный грипп. Это видели многие студенты, которые были в реанимации. Однако он уверен, что парализовать сейчас все сферы жизни, в том числе процесс обучения, будет глубочайшей ошибкой.

«Переводить все в онлайн-режим и учиться искусству врачевания, находясь в общежитии? Мир после коронавирусной инфекции изменится. Некоторые считают, что для избранных обучение будет очным, у постели больного, в контакте с преподавателем, а для остальных - удаленным, следовательно, и качество будет соответствующим. Мы должны подойти с умом, учитывая все риски и угрозы», - отметил и. о. главы Минздрава. Он считает, что для студентов-медиков максимально должно быть сохранено очное обучение. Но по возможности нужно организовывать и онлайн-лекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на середину осени 2020 года: более 600 новых случаев COVID-19 и 5 смертей за сутки

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на четверг, 15 октября 2020 года (подробности).