В Минске проходит акция протеста инвалидов, начались задержания

В Минске проходит акция протеста инвалидов. Фото: t.me/radiosvaboda

На площади Независимости в Минске 15 октября проходит акция людей с ограниченными возможностями. Колясочники и другие инвалиды собрались возле Красного костела напротив здания Минского горисполкома. Около сотни человек выстроились в цепь солидарности, а проезжающие мимо авто сигналят им в знак поддержки, передает БелаПАН.

На 15 октября в столице и других городах Беларуси анонсировались «Марши инвалидов» в знак протеста против действий властей после выборов президента. Инвалиды, сторонники перемен, собрались в Минске и сначала стояли в цепочке. Кто-то держал знак «виктория», кто-то - бело-красно-белые флаги, лозунги. Было слышно скандирование «Жыве Беларусь!». Затем колонна двинулась по проспекту Независимости.

Среди собравшихся заметили парня на коляске - он пострадал при разгоне мирных демонстрантов после президентских выборов: молодому человеку ампутировали ступню. О скоплении силовиков в районе проведения акция инвалидов пока ничего не сообщается. Очевидцы говорят только о том, что за колонной из микроавтобуса следит ОМОН - двоих человек силовики выхватили из колонны и задержали.

Напомним, в понедельник в Минске жестко разогнали «Марш пенсионеров», а в среду «Марш матерей» прошел спокойно.