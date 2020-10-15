По многим делам уже завершается предварительное расследование, виновные будут отвечать за содеянное перед судом. Фото: belta.by

С 9 августа в Беларуси возбуждено более 400 уголовных дел за нарушение общественного порядка, сообщил БелТА генеральный прокурор Андрей Швед.

По многим делам уже завершается предварительное расследование, виновные будут отвечать за содеянное перед судом. А что касается заявлений граждан о противоправных действиях силовиков, то «у нас правовое государство. Нет ни одного факта, чтобы заявление-сообщение гражданина о совершении в отношении него противоправных действий не было зарегистрировано и не рассматривалось в установленном порядке. Всему свое время, есть процессуальные сроки, будут приняты законные решения по каждому сообщению», - отметил генпрокурор.

Он рассказал о необходимости беспристрастного и честного выполнения законов всеми. «Прокурор призван потребовать и обеспечить выполнение законодательства. Чтобы выполнять эту функцию, нужно быть не только хорошим специалистом, но и понимать и ставить во главу угла интересы людей, находить варианты решения этих вопросов, компромиссное урегулирование проблем, чтобы в обществе были стабильность и благополучие», - подчеркнул он.

Швед говорит, что текущая обстановка в Беларуси контролируемая. Идет на снижение общеуголовная преступность, однако прокурорами отмечаются определенные моменты, которые требуют некоторых вмешательств надзорного ведомства. «Во-первых, отмечаем радикализацию протестных настроений, что нас сильно беспокоит. Совместно с правоохранительными органами принимаются самые решительные меры, чтобы пресекать любые попытки радикальных действий со стороны граждан и других лиц. К примеру, речь идет о фактах блокирования дорог, в первую очередь в столице. Прокуроры ориентированы на то, чтобы максимально повысить оперативность задержания таких людей, в каждом случае немедленно возбуждать уголовные дела и решать вопрос о заключении нарушителя под стражу. Эти лица должны понимать, что будет необратимость закона: если первый раз не задержали, то это не значит, что в последующем ты не будешь привлечен к ответственности», - сказал Швед. Обвинение в отношении этих и других дел о нарушении общественного порядка будет просить суд назначить максимальную меру наказания.

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