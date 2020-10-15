Адвокатов Бабарико, Колесниковой и владельца цветочного магазина лишили лицензий

Двух адвокатов лишили лицензий Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

15 октября в Беларуси лишили лицензии двух известных адвокатов. Это Александр Пыльченко, защитник экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико и члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой, а также - Юлия Леванчук, которая защищала Максима Хорошина - избитого недавно владельца цветочного магазина.

Лицензию у адвокатов отозвали по итогам заседания Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности, сообщает Минюст Беларуси. Там заявили, что Леванчук была инициатором переписки со следователем, в которой допустила угрозы в его адрес и в адрес членов его семьи. А Пыльченко в прессе «допустил некомпетентные комментарии и фактически призывал к противоправным действиям».

- Адвокаты не должны забывать о своем особом статусе и задачах, стоящих перед адвокатурой, - комментируют в Минюсте. - К словам адвоката общество относится с доверием, обоснованно полагая, что профессиональный юрист высказывается исключительно с позиции права.

В комиссии решили, что действия Пыльченко и Леванчук «дискредитируют звание адвоката». Там посчитали, что их «проступки несовместимы со званием адвоката».