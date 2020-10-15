Баскетболистку Левченко освободили и вывезли на машине мимо группы поддержки

Левченко вывезли на машине мимо группы поддержки Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

15 октября, после повторного суда за протесты, известную белорусскую баскетболистку Елену Левченко освободили из изолятора на Окрестина в Минске. Спортсменку пришли встречать родители, друзья и большая группа поддержки - около 70 - 90 человек. У ворот ждали известные люди, в том числе музыкант Пит Павлов. Некоторые держали в руках цветы, шарики белого и красного цветов, плакаты.

Левченко встречала мама и группа поддержки Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Однако в то время, когда Левченко должна была выйти на свободу, из ворот изолятора выехала машина. Встречающие предположили, что баскетболистку вывезли на ней, чтобы не дать возможность ее торжественно встретить. Через несколько минут Елена позвонила своей матери и сказала, что она уже дома.

У ворот ждали известные люди, в том числе музыкант Пит Павлов Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Напомним, Левченко провела в изоляторе 15 суток по решению суда, который признал ее виновной в участии в несанкционированной акции. Спортсменка должна была выйти утром, но ее вновь задержали и затем судили, наказав штрафом. Во время суда баскетболистка рассказала об ужасных условиях, в которых она провела две недели в изоляторе >