В долг для любимого. Мозырянка влюбилась в судимого и брала для него деньги у знакомых

Финансово-романтическая история длилась около четырех месяцев Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В 2019 году 44-летняя женщина из Мозыря познакомилась в интернете с 46-летним мужчиной из Калинковичей. Именно тогда для неё началась история, связанная с мошенничеством. Спустя короткий отрезок времени он вновь был осужден за кражу, но воздыхательница ждала и дождалась его из МЛС, сообщили в МВД.

Мужчина сказал, что будет заниматься каким то бизнесом и поехал на заработки в Российскую Федерацию. Уже оттуда возлюбленный сообщил, что его якобы задержала полиция, и требует для откупа кругленькую сумму. Женщина бросилась одалживать по знакомым деньги и уже спустя некоторое время она переводила ему $18 тысяч. Позже стало известно, что все средства были благополучно спущены на вечеринки и спиртное.

По возвращению в Беларусь «бизнесмен» вновь обратился за помощью к своей возлюбленной. Чувства взяли своё, и она не смогла ему отказать. Деньги, которые мозырянка ему давала спускались в игровые автоматы. Всё же она интересовалась судьбой переданных денег, но Ромео всегда отвечал одинаково: средства вложены в бизнес, который скоро принесёт свои плоды.

Финансово-романтическая история длилась около четырех месяцев. Всё этого время она брала деньги в долг у своих родственников и знакомых. По завершении общая сумма долга составила $33,5 тысяч. Кредиторы не выдержали и пригрозили женщине заявлением в милицию, она сама обратилась за помощью в местный РОВД.

Следователями дана правовая оценка действиям подозреваемого. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупных размерах.

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