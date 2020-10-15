Канада добавила в санкционный список еще 31 белорусского чиновника. Фото: pixabay.com

Канада расширила санкционный список. В него попал еще 31 белорусский чиновник. Об этом сообщает официальный сайт канадского правительства.

В сообщении говорится о том, что санкции налагаются на белорусских чиновников по причине серьезных систематических нарушений прав человека.

В расширенный санкционый список попал еще 31 человек. Среди них госсекретарь Совбеза Валерий Вакульчик, экс-генеральный прокурор Александр Конюк, четыре заместителя председателя КГБ, представители МВД и девять членов ЦИКа.

Введенные санкции предусматривают запрет для граждан Канады на операции с собственностью тех лиц, которые попали в санкционный список, оказание им каких-либо услуг. Также белорусским чиновников запрещен въезд на территорию Канады.

Напомним, что 29 сентября власти Великобритании и Канады ввели санкции в отношении белорусских чиновников. В список попали восемь человек, среди которых был Александр Лукашенко, его старший сын Виктор, глава МВД Юрий Караев, командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба и другие.

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