«Взял дочь, собаку и направился на балкон 24-го этажа». В Минске прекратили дело по убийству 8-месячной девочки

В Минске прекратили дело по убийству 8-месячной девочки Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске завершили расследование убии ства 8-месячнои девочки. Напомним, 30 июня возле многоквартирного дома на ул.Грибоедова нашли тело ребенка и мужчины с признаками падения с высоты. Рядом лежала собака без признаков жизни.

- 33-летнии минчанин был дома вместе с дочерью. Мужчина собрал вещи матери своего ребенка и поджег их в ваннои комнате, - рассказывают подробности в ТГ-канале Следственного комитета. - После этого он взял свою дочь и собаку и направился на общии балкон 24-го этажа. Сначала отец ребенка сбросил с балкона домашнее животное, а затем свою дочь. После чего минчанин покончил жизнь самоубии ством, спрыгнув вниз.

Эксперты выяснили, что мужчина был пьян - в его крови нашли 2 промилле алкоголя. Перед смертью мужчина «испытывал выраженное эмоциональное напряжение, обусловленного внутриличностным конфликтом», сделали вывод специалисты.

Уголовное дело за убии ство заведомо малолетнего прекращено - в связи со смертью мужчины, добавили в СК.

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