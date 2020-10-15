Госсекретарь США Помпео: «Мы выражаем поддержку белорусскому народу»

Помпео выразил поддержку белорусскому народу. Фото: ТАСС

Государственный секретарь США Майк Помпео выразил поддержку народу Беларуси и напомнил на пресс-конференции, которая прошла в Вашингтоне в четверг, 15 октября, об американских санкциях в отношении Беларуси.

- Если говорить о Беларуси, то мы выражаем свою поддержку белорусскому народу, который продолжает призывать белорусские власти к ответу за ущемление демократии. Мы уже наложили совместно с Канадой и Европой санкции на тех, кто причастен к этому и несет ответственность. Мы снова повторяем и настаиваем на немедленном освобождении гражданина Америки Виталия Шклярова, - подчеркнул Помпео.

Напомним, что 15 октября Канада расширила санкционный список. В него попал еще 31 белорусский чиновник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ЕС договорились о санкциях против Лукашенко.

Евросоюз не признает Александра Лукашенко легитимным руководителем Беларуси. (подробности)

Украина намерена присоединиться к санкциям ЕС в отношении Беларуси.

Такое заявление было озвучено главой украинской дипломатии Дмитрием Кулебой. (подробности)