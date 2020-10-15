В Минском районе водитель автомобиля уснул за рулем, пока ждал зеленый сигнал светофора

Мужчина уснул за рулем пока ждал зеленый сигнал светофора. Фото: скриншот с видео

В Минском районе в среду, 14 октября, водитель автомобиля уснул за рулем, пока ждал зеленый сигнал светофора. Об этом сообщили на сайте УВД Минского облисполкома.

- В дежурную часть 14 октября поступило сообщение о том, что недалеко от деревни Копище в направлении Заславля в полосе движения стоит автомобиль марки «Опель». За рулем находится мужчина и возможно он в нетрезвом состоянии, - рассказали в ведомстве.

Сотрудники оперативно приехали на место и обнаружили спавшего за рулем 38-летнего водителя. Удалось установить, что мужчина находился в нетрезвом состоянии. В его крови было 3,56 промилле алкоголя. В отношении водителя составили протокол, а его машину увезли на штраф стоянку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

4 мотоцикла и пенсионерка. В Гомеле в результате ДТП один человек погиб, а трое получили травмы.

Цепная реакция колонны мотоциклов спровоцировала крупное ДТП. (подробности)

В Бресте неизвестные сообщили о минировании РОВД.

Информация не подтвердилась, звонившего ищут. (подробности)