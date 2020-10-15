Сотрудники милиции нашли 13-летнюю девочку из Ганцевичей, которая ушла из дома

13-летняя школьница нашлась в Лунинце. Фото: brest.mvd.gov.by

Сотрудники милиции нашли 13-летнюю девочку, которая ушла во вторник, 13 октября, из дома в Ганцевичах и не вернулась. Об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома.

- Сотрудники милиции обнаружили Надежду Хилютич у знакомых в Лунинце. В самое ближайшее время ребенка передадут ее родителям, - рассказали в ведомстве.

И добавили, что у ребенка есть склонность к бродяжничеству. За последние полтора месяца Надежда уже не менее пяти раз уходила из дома. Сотрудники милиции находили ребенка в Барановичах, Минске, а также снимали с поезда в Столбцах.

- Свое поведение девочка объясняла тем, что не хочет учится в школе. Семья ребенка состоит на учете и находится в социально опасном положении, - сообщили в УВД Брестского облисполкома.

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