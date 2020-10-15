Лукашенко 15 октября подписал указ о назначении нового судьи Верховного суда

Лукашенко назначил нового судью Верховного суда
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
судьей Верховного суда. Ранее Любовицкий работал в Минском городском суде. Об этом сообщили в пресс-службе президента.
Зампредом Гродненского областного суда стал Андрей Лихач, зампредом Минского областного суда назначена Светлана Гончар, первым зампредом Минского городского суда – Сергей Николаев, а зампредом председателя Минского городского суда – Ольга Ромашевская.
Руслан Анискевич, который ранее был судьей Верховного суда, освобожден от должности. Также от своих должностей зампредов Гродненского и Минского областных судов были освобождены Виталий Кулеш и Алексей Левкович.
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