ЖЭУ в Минске будут работать в выходные, чтобы устранить аварии при подаче тепла в жилые дома

ЖЭУ в столице будут работать в выходные дни
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Минске ЖЭУ будут работать в выходные дни, чтобы поскорее устранить аварии при подаче тепла в жилые дома. Об этом сообщили в телеграм-канале Мингорисполкома.
Отопление начали включать в столице с 13 октября. Но не во все дома тепло поступило. Аварийные ситуации возникли по нескольким десяткам адресов.
- Аварии будут устранены уже в самое ближайшее время. По нормативам на устранение неполадок предусмотрено десять дней. Чтобы поскорее справиться со сложившейся ситуацией, ЖЭУ в Минске будут работать в выходные дни, - рассказали в ведомстве.
В Мингорисполкоме также добавили, что в тех дома, куда тепло уже подается, проводится наладка систем автоматического регулирования и разводушивания.
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