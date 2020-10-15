ЖЭУ в Минске будут работать в выходные, чтобы устранить аварии при подаче тепла в жилые дома

ЖЭУ в столице будут работать в выходные дни Фото: Олег УКЛАДОВ

В Минске ЖЭУ будут работать в выходные дни, чтобы поскорее устранить аварии при подаче тепла в жилые дома. Об этом сообщили в телеграм-канале Мингорисполкома.

Отопление начали включать в столице с 13 октября. Но не во все дома тепло поступило. Аварийные ситуации возникли по нескольким десяткам адресов.

- Аварии будут устранены уже в самое ближайшее время. По нормативам на устранение неполадок предусмотрено десять дней. Чтобы поскорее справиться со сложившейся ситуацией, ЖЭУ в Минске будут работать в выходные дни, - рассказали в ведомстве.

В Мингорисполкоме также добавили, что в тех дома, куда тепло уже подается, проводится наладка систем автоматического регулирования и разводушивания.

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