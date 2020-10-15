В Волковыске водитель сбил 22-летнюю девушку, которая переходила дорогу

В Волковыске автомобиль сбил 22-летнюю девушку. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

В Волковыске в четверг, 15 октября, водитель сбил 22-летнюю девушку, которая переходила дорогу. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

- За рулем автомобиля «Форд» находился 63-водитель. Он совершил наезд на 22-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому обозначенному пешеходному переходу, - рассказали в ведомстве.

Девушка была оперативно доставлена в больницу с переломом лицевой части черепа и левой голени.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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