Из Беларуси в Украину уже переехали более тысячи IT-специалистов

В Украину из Беларуси уже переехали более тысячи "айтишников". Фото: pixabay.com

С начала протестов в Беларуси в Украину уже переехали более одной тысячи IT-специалистов. Об этом рассказал DW замминистра по цифровой трансформации Украины Александр Борняков.

- У нас существует так называемая горячая линия, и мы фиксируем, что уже около тысячи IT-специалистов пересекли границу. К слову, в августе их было всего около двухсот. Поток растет. И причина этому заключается в том, что ситуация в Беларуси не успокаивается, - отметил Борняков.

По его словам, на данный момент ведутся переговоры с 15 белорусскими компаниями, которые захотели создать свое представительство в Украине. Он также добавил, что компания PandaDoc уже подобное решение для себя приняла.

В Украине очень надеются, что эффект для экономики, в связи с переездом белорусских IT-специалистов, даст положительный эффект.

- Один IT-специалист, если брать в среднем, производит около 100 тысяч долларов в год. Соответственно, если специалистов приехало 1200, и это на данный момент, то выходит 120 миллионов долларов доппоступлений валюты в Украину. Если говорить о заработной плате специалистов, то она составляет от двух до семи тысяч долларов в месяц. Часть из этих денег он будет тратить в Украине, - заявил директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 4 октября подписал указ о привлечении IT-специалистов из Беларуси в Украину. А 14 октября, в среду, МИД Беларуси вручил ноту послу Украины из-за данного указа.

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