На протестах в Минске телесные повреждения получили 45 милиционеров

У многих сотрудников диагностированы телесные повреждения в виде переломов, ушибов, сотрясений головного мозга. Скрин видео: youtube.com

Работники ОВД, в числе которых и столичная милиция – против насилия. Об этом рассказал начальник ГУВД Мингорисполкома, генерал Иван Кубраков в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ.

«Все органы внутренних дел, вся минская милиция – против насилия. Мы всего лишь пресекаем противоправные действия. К сожалению, никто не показывает. Даже если показывают тот факт, когда наносят удары, бросают коктейли Молотова, перекрывают движение, бьют сотрудника органов внутренних дел», — подчеркнул Кубраков.

На его взгляд существует также дополнительная опасность распространения COVID-19 во время протестов, так как не всеми протестующими соблюдается масочный режим и социальная дистанция. Генерал видит связь роста случаев заболевания коронавирусом и воскресными маршами протестующих.

«5-10 тыс. – это, естественно, очень много людей. И, если кто-то болен, то риск определенный», — полагает он.

По его словам, 45 сотрудников были травмированы во время протестов. У многих сотрудников диагностированы телесные повреждения в виде переломов, ушибов, сотрясений головного мозга.

«Если говорить о пострадавших в целом, которые признаны потерпевшими по уголовным делам, то таких 152 человека – это и угрозы физического насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел, в том числе и в отношении их семей», — подчеркнул Кубраков.

Он заверил ведущего и зрителей, что сотрудники выполнят задачу по обеспечению безопасности и защиты Беларуси.

«Минская милиция страну никогда не предаст, и на сегодняшний день сотрудники органов внутренних дел сплотились как никогда», — подчеркнул он.