Беларусбанком возобновлена выдача льготных кредитов на жилье

Согласно указу №240 субсидию могут получить отдельные категории белорусов, включая многодетные семьи Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Беларусбанком возобновлена выдача гражданам кредитов, которые предусмотрены указом № 240 для приобретения жилья, сообщает пресс-служба банка.

«Беларусбанк, учитывая социальную значимость государственной программы строительства жилья, в целях успешного завершения строительства многоквартирных жилых объектов в текущем году и актуальность вопроса кредитной поддержки граждан, улучшающих свои жилищные условия, с 15 октября возобновляет прием новых заявлений граждан (заявок на кредит) на выдачу кредитов», – отмечается в сообщении.

В банке также сообщают, что условия кредитования строительства жилья по указу №240 остаются прежними – ставка рефинансирования увеличена на 3%.

Напомним, ранее Беларусбанком была приостановлена выдача льготных жилищных кредитов. тогда здесь не могли дать ответ, когда вновь начнут принимать заявки от граждан.

Согласно указу №240 субсидию могут получить отдельные категории белорусов, включая многодетные семьи. Максимальный размер кредита определяют местные исполкомы с учетом состава семьи и жилой площади, находящейся в собственности.