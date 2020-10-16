На МКС очередная утечка воздуха. Её нашли с помощью пакетика чая

«Мы распределили пакетик чая перед закрытием переходной камеры», - отметил космонавт Анатолий Иванишин. Фото: NASA

Российскими космонавтами найдено возможное место утечки воздуха в переходном отсеке модуля «Звезда» МКС. Про это рассказал космонавт Анатолий Иванишин Центру управления полетами. Трансляция велась на сайте NASA.

«Нашли возможное место негерметичности», - сказал он.

ЦУП, в свою очередь, сказал космонавтам, чтобы те заклеили скотчем предполагаемое место негерметичности, в своё свободное время. Ещё они попросили прислать фото и видео возможного места утечки.

В августе мы сообщали, что российско-американским экипажем МКС ведется работа по поиску места утечки воздуха. Позже в Роскосмосе сообщили что, оно находится в российском модуле «Звезда». Жизнь и здоровье экипажа находятся вне опасности.

Предполагаемое место утечки воздуха космонавтами было найдено на МКС при помощи пакетика чая, который двигался в невесомости в сторону течи воздуха за борт станции. Это зафиксировали камеры.

«Мы думаем, мы действительно идентифицировали вероятное место утечки. Мы распределили пакетик чая перед закрытием переходной камеры», - отметил Анатолий Иванишин.

«У нас есть несколько фото и видео направления, в котором полетел пакетик с чаем или куда намеревался полететь, что как раз показывает, в каком направлении дует воздух из возможного места утечки», - подчеркнул космонавт.