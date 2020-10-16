Акции протеста и коронавирус в Беларуси. Медработники выступили с заявлением

Текстовый вариант обращения подписан почти 3 000 человек, которые, по их словам, возмущены лицемерием Минздрава Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

15 октября 20 белорусских медработников записали обращение и выложили его на YouTube. Они уличают государство в том, что оно лицемерно относится к пандемии коронавируса.

Текстовый вариант обращения подписали почти 3000 человек, которые, по их словам, возмущены лицемерием Минздрава.

Представители ведомства пытаются оказывать давление на мирных протестующих, заявляя, что именно из-за них в Беларуси увеличивается число случаев инфицирования COVID-19.

«Случаев коронавируса становится все больше. Гораздо больше, чем это показывает официальная статистика. В том числе в небольших городах, а также в деревнях, где нет речи о больших скоплениях людей на протестах», - отмечают медработники.

По их мнению, рост заболеваемости не из-за протестных акций, а по причине начала учебного года - «особенно в условиях недостаточных противоэпидемических мер в учреждениях образования».

Медработники «возмущены лицемерием» заявлений чиновников о том, что причиной роста случаев заражения COVID-19 являются акции протеста.

Однако в Беларуси параллельно проходят и массовые мероприятия в поддержку действующих властей. Как отмечается медработниками, для участия в них люди в добровольно-принудительном порядке свозятся со всей Беларуси. Для этого используются автобусы - наиболее эпидемиологически опасный транспорт. На концертах людей рассаживают рядом друг с другом, игнорируя все рекомендации о социальном дистанцировании, подчеркивают они.

Медработники призывают граждан соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование и использовать антисептики.

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Минские медработники написали открытое обращение (подробности).