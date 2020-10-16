Задержали директора Гродненского детского хосписа Ольгу Величко

Ольгу Величко задержали 15 октября. Фото: facebook.com Фото: Соцсети

Задержание произошло 15 октября. Директора Гродненского детского хосписа Ольгу Величко задержали в одном из дворов в микрорайоне Ольшанка, где проходила благотворительная встреча. Ольга рассказывала жителям Гродно о хосписной помощи и возможностях для волонтеров. На встречу приехали сначала сотрудники милиции в форме, а потом и ОМОН, сообщает TUT.BY.

Известно, что Ольгу отвезли в РОВД Октябрьского района Гродно. Там на нее составили протокол за участие в несанкционированной акции 6 сентября. До суда молодую женщину оставили в ИВС.

В "Фэйсбуке" пишут, суд должен пройти утром 16 октября.

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