Заблудившегося в лесу пенсионера нашли с помощью квадрокоптера

Мужчина заблудился в лесу возле деревни Вежи Слуцкого района. Фото: МЧС

Пенсионер пропал 15 октября днем. В 16.30 спасателям поступило сообщение о том, что мужчина заблудился в лесу возле деревни Вежи Слуцкого района. На поиски пропавшего выехали работники МЧС.

Пенсионер ушел в лес за клюквой и заблудился, при этом с собой у него был телефон.

Мужчина разжег большой костер, чтобы можно было определить его местонахождение. К тому же пенсионер согрелся. К счастью, мужчину нашли в тот же вечер - примерно в 3 километрах от точки входа в лес.

- Всего в поисково-спасательной операции были задействованы 7 единиц техники и 17 человек из числа спасателей и милиции, - сообщает МЧС.

Оказывается, мужчину нашли при помощи квадрокоптера с тепловизором. Пенсионер по телефону подтвердил, что над ним летает беспилотный летательный аппарат.