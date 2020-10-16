Телеведущий Владимир Соловьев заступился за баскетболистку Елену Левченко

Соловьев признался, что ужасные условия содержания спортсменки в изоляторе могут нанести урон её спортивной карьере Фото: Евгения ГУСЕВА

Российский телеведущий и блогер Владимир Соловьев вступился за белорусскую баскетболистку Елену Левченко, арестованную за участие в маршах протеста, которые повсеместно проходят в нашей стране. Про это он рассказал на эфире своего шоу «Соловьев LIVE».

56-летний телеведущий подчеркнул, что лично просил за спортсменку, при этом не уточнил, какие именно меры им были приняты. Также он признался, что ужасные условия содержания спортсменки в изоляторе могут нанести урон ее спортивной карьере.

«Да, она со многими другими высказывала свое отношение к власти, но восемь квадратных метров на четверых? Притом что Лена под два метра ростом и у нее большое количество профессиональных травм - то, что абсолютно убивает ее спину, это же надо понимать», - отметил ведущий.

15 октября Елене Левченко, которая находилась в заключении 15 суток, было предъявлено новое обвинение. Ей был продлен арест еще на 72 часа. На заседании суда она жаловалась на тяжелые условия содержания.

Елена Левченко знаменита своими выступлениями за турецкий клуб «Галатасарай», игрой в американском «Атланта Дрим», российском «УГМК Екатеринбург» и других клубах. Спортсменка также играла в Китае.

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