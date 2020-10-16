Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск. Стало известно почему

Светлана Тихановская сейчас находится за пределами Беларуси. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Беларусь объявила экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск по статье о призывах к свержению конституционного строя и действиям, направленным на вред нацбезопасности (статья 361 часть 3 УК РБ). Об этом РИА Новости сообщили в МВД России.

По части 3 статьи 361 УК грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

Напомним, информация о том, что Тихановскую объявили в розыск в Беларуси и России, появилась еще 7 октября. Однако тогда не указывалась статья Уголовного кодекса, которая являлась основанием для розыска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум, выдвинула три условия и дала время на их выполнение

Генпрокуратура и Следственный комитет могут проверить ультиматум Тихановской