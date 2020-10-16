Минчанка, используя паспорт подруги, тайно оформляла на нее рассрочку. Ущерб составил 12 000 рублей

Указанная техника была перепродана горе-предпринимательницей через интернет Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Сотрудники уголовного розыска Фрунзенского РУВД столицы задержали жительницу Минска, которой была незаконно приобретена техника в рассрочку.

Оперативно-дежурной службе поступило заявление. Его написала жительница Молодечно, которая сообщала, что ей начали приходить почтовые уведомления о том, что в кратчайшие сроки необходимо погасить задолженность по рассроченному платежу за технику, сообщают в МВД.

После разбирательства оперативники установили, что она семь дней была в гостях в столице у своей подруги. Как раз в это время 28-летняя жительница Минска и воспользовалась паспортом своей подруги и внешним сходством с ней. Тайно от своей гостьи хозяйка оформила на нее две рассрочки в одном из столичных магазинов. Незаконно приобретенные вещи состояли из двух телевизоров и двух мобильных телефонов на общую сумму 12 000 рублей.

Указанная техника была перепродана горе-предпринимательницей через интернет. Заработанными деньгами минчанка оплатила аренду жилья, также тратила их на собственные нужды.

Силовики дали действиям задержанной правовую оценку. Ранее к уголовной ответственности женщина не привлекалась.

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