Белорусские журналисты отсидели 500 суток ареста в этом году

Во время акций протеста белорусских журналистов задерживают.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В 2020 году белорусские журналисты уже отсидели 500 суток ареста. Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).
Среди тех, кому присудили сутки, как журналисты республиканских изданий, так и региональных.
Напомним, 1 сентября были задержаны журналистка «КП» Мария Элешевич, фотограф Святослав Зоркий и видеооператор Микита Недаверков - они работали на студенческой акции протеста, были обозначены бейджами, Святослав и Микита были в жилетках с надписью «Пресса». В итоге на журналистов нашего издания были составлены административные протоколы. 4 сентября суд признал троих журналистов «КП» виновными в том, что они участвовали в несанкционированной акции, и назначил каждому трое суток ареста.
Как известно, журналисты имеют право присутствовать на акциях, независимо от того, санкционирована она или нет, и передавать оттуда информацию.
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