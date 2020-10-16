Белорусские журналисты отсидели 500 суток ареста в этом году

Во время акций протеста белорусских журналистов задерживают. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В 2020 году белорусские журналисты уже отсидели 500 суток ареста. Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Среди тех, кому присудили сутки, как журналисты республиканских изданий, так и региональных.

Напомним, 1 сентября были задержаны журналистка «КП» Мария Элешевич, фотограф Святослав Зоркий и видеооператор Микита Недаверков - они работали на студенческой акции протеста, были обозначены бейджами, Святослав и Микита были в жилетках с надписью «Пресса». В итоге на журналистов нашего издания были составлены административные протоколы. 4 сентября суд признал троих журналистов «КП» виновными в том, что они участвовали в несанкционированной акции, и назначил каждому трое суток ареста.

Как известно, журналисты имеют право присутствовать на акциях, независимо от того, санкционирована она или нет, и передавать оттуда информацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Вы не задержаны, вы доставлены». Журналистов «Комсомолки», задержанных во время акции протеста, отпустили из милиции

«Призывала продолжать шествие». Журналистку «Комсомолки» Марию Элешевич, которая работала на митинге студентов, обвиняют в участии в нем

Задержанного главреда «Нашай Нівы» Мартиновича выпустили из ИВС на Окрестина