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Белорусские журналисты отсидели 500 суток ареста в этом году

На журналистов составляют административные протоколы, при этом по закону они имеют право присутствовать на массовых мероприятиях
Евгения ПОПКО
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Во время акций протеста белорусских журналистов задерживают.

Во время акций протеста белорусских журналистов задерживают.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В 2020 году белорусские журналисты уже отсидели 500 суток ареста. Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Среди тех, кому присудили сутки, как журналисты республиканских изданий, так и региональных.

Напомним, 1 сентября были задержаны журналистка «КП» Мария Элешевич, фотограф Святослав Зоркий и видеооператор Микита Недаверков - они работали на студенческой акции протеста, были обозначены бейджами, Святослав и Микита были в жилетках с надписью «Пресса». В итоге на журналистов нашего издания были составлены административные протоколы. 4 сентября суд признал троих журналистов «КП» виновными в том, что они участвовали в несанкционированной акции, и назначил каждому трое суток ареста.

Как известно, журналисты имеют право присутствовать на акциях, независимо от того, санкционирована она или нет, и передавать оттуда информацию.

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