Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 октября 2020 года: 658 новых случаев COVID-19 и 5 смертей за сутки

Всего в Беларуси на 16 октября коронавирусной инфекцией переболело 78 990 пациентов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Телеграм-канал Минздрава разместил статистику по коронавирусу в Беларуси. Прирост за сутки - 658 новых случаев.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 86 392 человека.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 407 человек.

Всего в Беларуси на 16 октября коронавирусной инфекцией переболели 78 990 пациентов.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 5 человек. Всего за период распространения COVID-19 умер 921 пациент, - рассказали в Минздраве.

И добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 2 170 047.

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